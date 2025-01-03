Sosyal medyada dini değerlere hakaret eden şüpheli tutuklandı
Antalya'da sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi.
Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli T.S.Ü'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.
T.S.Ü., acil servis önünde Ferdi Tayfur'dan haber beklerken.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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