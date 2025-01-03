Sosyal medyada dini değerlere hakaret eden şüpheliye gözaltı

Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli T.S.Ü.'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur 'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi.

Şüpheli, 18 Aralık'ta Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldıktan sonra soluğu acil servis kapısında almıştı.



Hastane önünde nöbet tutan, 5 dakika da olsa Ferdi Tayfur ile tanışmak istediğini söyleyen T.S.Ü., dua ederken görüntülenmişti.