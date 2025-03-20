Sosyal medyada erişim sıkıntısı yaşanıyor.



Bant daraltma uygulaması dün sabah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine polislerin ulaştığı dakikalarda başlamıştı.



Erişimin ne zaman normale döneceği konusunda bir açıklama yapılmadı. İstanbul'da hala sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişimde sorun yaşanırken internet de yavaşlatıldı.



Uygulama sadece İstanbul için geçerli.