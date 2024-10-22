Sosyal medyada FETÖ operasyonu:  177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen hesaplara yönelik operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medyada FETÖ operasyonu:  177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı? Örgüt üyeleri toplanıyor: Ölüm haberi sonrası askeri kamuflajlı devriye!

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı? Örgüt üyeleri toplanıyor: Ölüm haberi sonrası askeri kamuflajlı devriye!

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Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.

Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrasında sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirlenen hesaplara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonu İçişleri Bakanı duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, 177 hesabının yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medyada FETÖ operasyonu:  177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı - 1

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