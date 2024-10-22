Sosyal medyada FETÖ operasyonu: 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen hesaplara yönelik operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.
Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrasında sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirlenen hesaplara yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Bakan Yerlikaya açıklamasında, 177 sosyal medya hesabının yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
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