Sosyal medyada Filistinlilere saldırıya destek mesajına gözaltı

Eskişehir’de sosyal medyada paylaştığı video ile cumhurbaşkanı, dini değerler ve Filistinlilere hakaret ederek İsrail’in saldırılarına destek mesajları paylaştığı belirtilen bir kişi gözaltına alındı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda Yunus Esad K. isimli sosyal medya kullanıcısı, evinde yakalandı.



Yunus Esad K., emniyetteki işlemlerinin ardından, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.



Yunus Esad .K. sorgusunda suçlamalar reddetti.



Öte yandan şüpheli Yunus Esad. K.’nin aralarında tehdit, şantaj, ateşli silahlar kanununa muhalefet ile kişisel verilerin hukuksuz ele geçirilmesi suçundan 5 ayrı sabıkası olduğu belirlendi.



Yunus Esad K.’nin işlemleri sürüyor.