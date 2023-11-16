Sosyal medyada Filistinlilere saldırıya destek mesajına  tutuklama

Eskişehir'de Yunus Esad K. hakkında sosyal medya hesabından dini değerler, kamu görevlileri ve Filistin halkına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiası üzerine cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede 5 suç kaydı olduğu belirlenen Yunus Esad K. operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Şüphelinin hakimlikteki ifadesinde, "Hesap bana ait ama ben kullanmıyorum. Asla Cumhurbaşkanı'na yönelik böyle bir paylaşım yapmam. Milliyetçi bir insanım. IP adresi araştırılınca benim olmadığım ortaya çıkacaktır." şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.



Yunus Esad K., yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılığın itirazı üzerine şüpheli yeniden gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen Yunus Esad K., çıkarıldığı hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.