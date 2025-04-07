Sosyal medyada fuhuş tuzağı: 7 şüpheli tutuklandı

Ankara 'da fuhuş tuzağı ile dolandırıcılık yapan çeteye operasyon yapıldı.

Üç ay süren soruşturmada; çete üyelerinin, tuzağa düşürdükleri erkeklerle evlerde ve otellerde buluştuktan sonra bir süre onları oyalayıp dışarıda bekleyen erkek çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla mağdurların paralarını gasbettikleri tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.