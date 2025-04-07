Sosyal medyada fuhuş tuzağı: 7 şüpheli tutuklandı
Ankara'da fuhuş tuzağı ile erkekleri ağına düşüren ve paralarını gasbeden çeteye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.
Ankara'da fuhuş tuzağı ile dolandırıcılık yapan çeteye operasyon yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan erkekleri tuzağa düşürerek, paralarını gasbeden çeteyi takibe aldı.
Üç ay süren soruşturmada; çete üyelerinin, tuzağa düşürdükleri erkeklerle evlerde ve otellerde buluştuktan sonra bir süre onları oyalayıp dışarıda bekleyen erkek çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla mağdurların paralarını gasbettikleri tespit edildi.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ankara
- Polis Adliye
- Fuhuş