Sosyal medyada gündem oldu | Türkiye'nin konuştuğu polis memuru o anları anlattı

Atatürk Bulvarı'nda şerit değiştiren, hız ve ışık ihlali yapan motosiklet kullanıcısı genci Karayolları Kavşağı'nda durdurduğunu anlatan Yıldırım, şunları söyledi:



"Kural ihlali sonucunda ölümlü, yaralanmalı kaza, uzuv kaybı meydana gelmemesi adına kendisini ikaz etmek istedim. Çünkü bizler de bir anne baba, onların büyükleri olarak aslında onlara ceza yazmanın ötesinde yaptıklarının bir suç olduğunu, neden bu suçu işlediklerini ve işlememeleri gerektiği konusunda ikna etmemiz gerekir. İnsanları ikna edemediğimiz sürece günlerce ceza yazsak kural ihlallerini azaltamayız. Amirlerimizin de bizlere tavsiyesi, emirleri bu yönde. Kendileri ihlaller konusunda sürücülerimizi kesinlikle ikna etmemiz için bilgilendirmemizi ve yapmış oldukları konularda kendilerini ikaz etmemizi emretmektedir."

"KENDİSİNİ KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM"



Uygulamalarda genelde kural ihlali yapanları uyararak ikna etmeye çalıştığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:



"Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihati, 'İnsan yaşat ki devlet yaşasın'. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her platformda beyan ettiği gibi, 'Yaratılmışı severiz Yaratan'dan ötürü' sözünü şiar edinmiş bir kurumuz. Amacımız insanlarımızı daha mutlu, daha müreffeh olarak yaşatabilmek. Trafik ailesi olarak kural ihlalleriyle mücadele edebildiğimiz sürece topluma faydalı olabilmekteyiz. Takdir edersiniz ki sizlerin vergileriyle görev yapan bizler trafik güvenliğinizi sağlamak için nasıl terörle mücadelede taviz veremiyorsak trafik güvenliği, ihlaller konusunda da göz yummamamız gerekmekte. Bunu da tabii hukuk ve insani değerler çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Eğer kendisini kırdıysam tekrar özür dilerim."