Sosyal medyada gündem olmuştu: 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltında

Kayseri'de, sosyal medya platformunda 8 yaşındaki kızına şiddet içerikli ve müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı.

Sosyal medyada gündem olmuştu: 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre polis ekipleri, 8 yaşındaki kızına karşı şiddet içerikli, müstehcen konuşmalar yaptığı videoyu sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G'yi (35) gözaltına aldı.

Yapılan incelemede S.G'nin eşinden 2018 yılında boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla birlikte yaşadığı tespit edildi.

Şüpheli hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan adli işlem başlatıldı.

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