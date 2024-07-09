Sosyal medyada infial yaratmıştı: MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" masal kitabına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada tepkilere neden olan "Onlar Ermiş Muradına" isimli masal kitabına ilişkin hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarının ve eserlerin onay süreçlerinin kendi sorumluluk alanında olmadığını bildirdi.

Sosyal medyada infial yaratmıştı: MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" masal kitabına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (), sosyal medya ve internet sitelerinde "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, 'hikaye kitabı' kategorisindedir." ifadeleri kulanıldı.

Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri MEB denetiminde olmadığı dile getirildi.

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