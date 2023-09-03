Sosyal medyada izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyrukluya sınır dışı

Antalya’da Düden Şelalesi önlerinde izinsiz olarak kürek sörfü kiralayan kişiye yönelik operasyon düzenlendi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerin operasyonu sırasında, bir grubun kürek sörfü yaptığı görüldü.



Grubun sosyal medya aracılığıyla A.A. isimli yabancı uyruklu kişiden para karşılığında kürek sörfü kiraladıkları tespit edildi.

Bunun üzerine A.A. gözaltına alındı.



A.A. sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.