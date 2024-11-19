Sosyal medyada kapora dolandırıcılığı

Çanakkale'de sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişileri kapora bahanesiyle dolandıran şüpheli tutuklandı.

Sosyal medyada kapora dolandırıcılığı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüpheli O.Y.'nin platformu üzerinden iletişime geçtiği kişilerden kapora ve ürün ücreti altında para talep edip dolandırdığı tespit edildi.

Yapılan çalışmayla O.Y. dün gözaltına alındı. 61 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Uçakta panik anları: Kayseri'ye acil iniş yaptılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...