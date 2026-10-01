Sosyal medyada kavga ve gerilim içerikleriyle gelir elde edenlere 10 ilde operasyon

İstanbul merkezli 10 ilde sosyal medya hesaplarında kavga , tehdit , hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaparak dijital gelir elde ettiği belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için test yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TikTok başta olmak üzere Instagram ve X hesapları üzerinden paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin sanal ortamda yürüttüğü takip sonucu, Türk aile yapısına aykırı olduğu değerlendirilen içerikler üreterek bunlardan dijital gelir elde ettiği belirlenen şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin sorgularına başlanırken, uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla testlerden geçirildikleri öğrenildi.