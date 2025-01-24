Sosyal medyada kripto yatırım tuzağı: 4 milyonluk vurguna üç tutuklama

Sosyal medya hesapları üzerindewn kripto yatırım adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 43 kişiyi 4 milyon 100 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerden üçü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Sosyal medyada kripto yatırım tuzağı: 4 milyonluk vurguna üç tutuklama

Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen kripto operasyonunda, 43 kişiyi 4 milyon 100 bin lira dolandıran 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kullanıcıların sosyal medya hesapları üzerinden kripto yatırım adı altında yüksek kazanç vaadiyle faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

4 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul'da 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı. Suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin 43 kişiyi 4 milyon 100 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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