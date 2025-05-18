Sosyal medyada kurbanlık vurgunu: 200 bin TL'sini kaptırdı

Görüşmenin ardından kendisine atılan konuma giden Başak, dolandırıcının, "Kardeşim seni karşılayacak, sen hiç kardeşimle fiyat konuşma, ben sana uygun fiyata vereceğim ve danaları beğendiysen al götür sonra hesaplaşırız" demesi üzerine, danaları alıp aracına yükledikten sonra 200 bin TL ödemeyi istenen hesaba gönderdi.

Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar yapan besici Başak, sosyal medyada beğendiği iki danayı almak için bir şahısla görüştü.

Hatay 'da hayvancılıkla uğraşan Mustafa Başak ile oğlu Nuri Başak, yıllardır kurbanlık hayvan alım satımı yaparak geçimlerini sürdürüyorlar.

FİYAT KONUŞMASINI ENGELLEDİ

Sosyal medyada gördüğü danaları almak isterken dolandırılan Nuri Başak, akılalmaz dolandırıcılık tuzağını anlatarak, şöyle konuştu:

"Babamla kurbanlık alış ve satış yapıyoruz. Kurban Bayramı yaklaşırken bu süre zarfında babamı biri arıyor ve 'elimde 2 dana var çok sıkışık olduğum için acilen satacağım' diyor.

Dolandırıcı, babama sonra 2 dananın videolarını attı ve Defne ilçesinde köyün konumunu attı. Babam da dolandırıcıya güvenip danayı almak için gitti.

Dolandırıcı babama 'gittiğin konumda kardeşim seni karşılayacak' dedi. Babama, 'sen hiç kardeşimle fiyat konuşma ve ben sana uygun fiyata vereceğim' dedi. 'Danaları beğendiysen al götür sonra hesaplaşırız' dedi.

Babamla birlikte gidip danalara baktık ve yükledik. Babam, dana sahibiyle hiç pazarlık yapmadı. Dolandırıcı, dana sahibine benim abim gelecek ve sen fiyat konuşma danaları yükle gitsin demiş.

Dolandırıcı da mal sahibini bu şekilde ayarlamış. Dolandırıcı sosyal medyada gördüğü mal sahibini bularak onu da ayarlıyor. Danaları beğendik araca yükledik.

Ödeme kısmına gelince dolandırıcı babama yazmaya başladı, 'danaları beğendiysen parayı at' dedi. Babam da parayı hesaptan attı. Danaları yükledik çıkacağız, mal sahibi 'abi parayı attınız ama henüz gelmedi' diyerek bizi durdurdu.

Biz dekontları gösterdik ve mal sahibi de 'ben senin kardeşinle alışveriş yaptım ama telefonları açmıyor' dedi.

Babam da mal sahibine 'benim kardeşim yok' dese de bu şekilde dolandırıcıların tuzağına düştük." dedi.

"TONGAYA GELDİK"

Tosunların fiyatlarının uygun olduğu için tuzağa düştüklerini ifade eden Başak, şunlaıı kaydetti:

"Normalde o tosunlar 250 bin TL değerindeydi ama dolandırıcı çok sıkıştığım için satıyorum deyince tongaya geldik.

Açıkçası ava giderken avlandık. Bizim başımıza geldi ama başka kimselerin başına gelmesin.

Sadece alıcı ve satıcı arasında bir satış yapılsın. Kurbanlık aldığınız zaman ödeme yapacağınız kişi sadece alıcı olsun.

Dolandırıcıyı aradığımızda cevap vermiyor, ulaşamıyoruz. Şikayette bulunduk ama bir şey çıkacağını sanmıyorum."