Sosyal medyada “market çeki” tuzağı

Batman’da sosyal medyadan ulaştıkları kişileri, market ve hediye çeki yalanıyla kandırıp 110 bin liradan fazla dolandıran 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada “market çeki” tuzağı



Sosyal medya dolandırıcıları bu kez market ve hediye çeki hilesiyle 110 bin liradan fazla vurgun yaptı.

’da polis, sosyal medya üzerinden “market çeki”, “hediye çeki” ve “bakanlık yardımı” vaadi ile yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medyada “market çeki” tuzağı - 1

Mağdurlar ile sosyal medyadan iletişim kurup, GSM hatlarına gelen şifre bilgilerini isteyen şüphelilerin ele geçirdikleri banka ve kredi bilgileri ile harcama yaparak, 16 kişiyi 110 bin 516 lira dolandırdığı tespit edildi.

Harekete geçen polis, 8 şüpheliyi operasyon ile gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı; 1’i adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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