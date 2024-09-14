Sosyal medyada müstehcen görüntülere gözaltı

Antalya Valiliği, Alanya'da çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan müstehcen görüntüye ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyada müstehcen görüntülere gözaltı
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Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı hesaplarında müstehcen içerikli görüntülerin yer aldığı paylaşımların yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği bildirildi.

Yapılan araştırmada görüntülerin Alanya ilçesinde çekildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "13 Eylül saat 21.00 sıralarında paylaşılan müstehcenlik içerir görüntüye ilişkin Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın 12 Eylül'de Kadıpaşa Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında gerçekleştiği belirlenmiştir. Olayı gerçekleştiren şüphelinin F.K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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