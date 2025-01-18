Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan çift tutuklandı

Sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen Azra Ay Vandan ve eşi Pedram Behdar Vandan tutuklandı.

Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan çift tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, şüpheliler Azra Ay Vandan ve eşi Pedram Behdar Vandan'ın, hesapları ile pornografik içerikler paylaşılan yasaklı bir sitede paylaşım yaptıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen İstanbul Ahlak Büro Amirliği ekipleri, zanlıları Ataşehir'deki bir hastanede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "müstehcenlik" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan, sosyal medyada müstehcenlik faaliyetinin yaygınlaştığının tespit edildiği ve bu faaliyeti gerçekleştiren kişiler hakkında emniyet ekiplerinin harekete geçtiği öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da sahte içkiden ölümler: İmalathaneye baskın, bir gözaltı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...