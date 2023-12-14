Sosyal medyada müstehcen yayınlara 6 gözaltı

İstanbul’da sosyal medyada müstehcen içerikli yayın yaptıkları belirtilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5’i kadın 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyada müstehcen yayınlara 6 gözaltı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

İstanbul’da Ahlak Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, TikTok ve X isimli platformlarında müstehcen içerikli yayın yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından adreslerine baskın yapıldı.

K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y ve N.G isimli şüpheliler, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Sosyal medyada müstehcen yayınlara 6 gözaltı - 1

Haklarında, müstehcenlik suçlamasıyla işlem yapılan şüphelilerden 4’ü adliyeye sevk edildi.

2’si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...