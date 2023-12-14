Sosyal medyada müstehcen yayınlara 6 gözaltı

İstanbul’da Ahlak Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, TikTok ve X isimli sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli yayın yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.



Yapılan incelemede, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından adreslerine baskın yapıldı.



K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y ve N.G isimli şüpheliler, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Haklarında, müstehcenlik suçlamasıyla işlem yapılan şüphelilerden 4’ü adliyeye sevk edildi.



2’si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.