Sosyal medyada paylaşanlar dikkat! Yargıtay'dan önemli ceza tutanağı kararı

Yerel mahkeme, sanığı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Dairenin kararına göre, Antalya'da bir kamu görevlisi, bir kişiye idari para cezası uygulayarak, ceza karar tutanağını tebliğ etti.

YARGITAY BERAAT HÜKMÜNÜ BOZDU

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna karar vererek, istinaf mahkemesinin beraat hükmünü bozdu.

KARARIN GEREKÇESİ

Dairenin kararında, sanığın, şikayetçi kamu görevlisinin adı, sicil numarası ve imzasının yer aldığı idari para cezası karar tutanağının fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaştığı belirtildi.

Kişisel verilerin paylaşılmasının suç olduğu anımsatılan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kişisel veri niteliğinde olan bilgileri gizlemeden olduğu gibi paylaşan sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun sübut bulduğu ve ilk derece mahkemesinin suçun sübutuna yönelik kabulünde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gözetilmeden, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülüp, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, hukuka aykırıdır."