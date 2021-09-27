Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsüne 8 bin lira ceza

Bağcılar Cumhuriyet Caddesi üzerinde 25 Eylül'de düğün konvoyu esnasında drift yapılarak trafiği tehlikeye düşürüldüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı.



Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yapılan denetimler sonucunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçerek 34 MES 46 plakalı otomobil sürücüsünün Mesut S. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.

Sürücü Mesut S.'ye 2918 sayılı KTK'nın 67/1D (Drift) maddesinden 6700 TL ve 32/3 (Abart Egzoz) maddesinden 1339 TL olmak üzere, toplamda 8039 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca Mesut S. isimli kişinin sürücü belgesine KTK'nın 67/1D maddesine istinaden 2 ay süreyle el konuldu. Otomobilin eksiklerinin giderilmesi için de 1 gün izin verildi.

Mesut S., TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Güneşli polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.