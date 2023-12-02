Sosyal medyada paylaşmak için video çeken gençler polisi alarma geçirdi

Şüpheli otomobili takibe alan polis ekipleri söz konusu otomobili Palandöken ilçesinde buldu.



Araçta yapılan aramada silahın oyuncak olduğu belirlenirken sosyal medya için görüntü çektiklerini ifade eden 3 kişi polis tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.