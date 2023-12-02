Sosyal medyada paylaşmak için video çeken gençler polisi alarma geçirdi

Erzurum’da oyuncak silahla video çeken 3 kişi, polisi alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Çat karayolunda 3 genç sosyal medya hesaplarında paylaşmak üzere oyuncak silahla vidoe çekerken vatandaşların ihbarı üzerine polisin harekete geçmesi ile hareketli dakikalar yaşandı.
Bölgede silahlı saldırı alarmı veren polis, bölgede bulunan ekipleri olay yerine sevk etti.
Şüpheli otomobili takibe alan polis ekipleri söz konusu otomobili Palandöken ilçesinde buldu.
Araçta yapılan aramada silahın oyuncak olduğu belirlenirken sosyal medya için görüntü çektiklerini ifade eden 3 kişi polis tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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