Sosyal medyada paylaşmak için video çeken gençler polisi alarma geçirdi

Erzurum’da oyuncak silahla video çeken gençler polisi alarma geçirdi. Bölgede silahlı saldırı yaşandığı ihbarıyla harekete geçen polis, sosyal medyada paylaşmak için çekim yaptıkları belirlenen 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sosyal medyada paylaşmak için video çeken gençler polisi alarma geçirdi

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’da oyuncak silahla video çeken 3 kişi, polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Çat karayolunda 3 genç hesaplarında paylaşmak üzere oyuncak silahla vidoe çekerken vatandaşların ihbarı üzerine polisin harekete geçmesi ile hareketli dakikalar yaşandı.

Bölgede silahlı saldırı alarmı veren polis, bölgede bulunan ekipleri olay yerine sevk etti.

Sosyal medyada paylaşmak için video çeken gençler polisi alarma geçirdi - 1

Şüpheli otomobili takibe alan polis ekipleri söz konusu otomobili Palandöken ilçesinde buldu.

Araçta yapılan aramada silahın oyuncak olduğu belirlenirken sosyal medya için görüntü çektiklerini ifade eden 3 kişi polis tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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