Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde Emir Koçhan, arkadaşları ile birlikte ‘Ayazağa kedileri geliyor’ şeklinde cümlenin yer aldığı duvarın önünde fotoğraf çekinerek sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşımın altında yapılan yorumlar ise tartışmalara neden oldu.

Olaydan bir süre sonra Emir Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi’ne gitti. Durumu öğrenen karşı tarafın da olay yerine gelmesinin ardından tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kalabalık grup tarafından darbedilen Emir Koçhan baygınlık geçirdi.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Koçhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Koçhan, salı günü hayatını kaybetti. Koçhan’ın cenazesinin bugün Ayazağa Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

