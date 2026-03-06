Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 41 hesaba erişim engeli

ABD ve İsrail'in İran saldırıları sosyal medyada da ses getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından dijital mecralarda Türkiye’yi hedef alan yoğun bir dezenformasyon ve psikolojik harekat yürütüldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Duran'ın sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamada, "Devletimizin ilgili kurumları bu süreci ilk andan itibaren yakından takip etmiş; kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliğimizi hedef alan dijital manipülasyon girişimlerine karşı gerekli adımlar kararlılıkla atılmıştır" ifadelerine yer verildi.

41 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda dezenformasyon ve provokatif içeriklerle iç cepheyi hedef aldığı belirlenen 41 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, 75 içeriğin dijital platformlardan kaldırıldığı, suç unsuru taşıyan paylaşımlarla psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen hesaplar ile inceleme altındaki diğer hesaplar hakkında hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

DİJİTAL GÜVENLİKTE KARARLI MÜCADELE VURGUSU

Duran, Türkiye’nin dijital alanı da milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimlere karşı hukuk çerçevesinde kararlı şekilde mücadele edildiğini vurguladı.

Duran'ın paylaşımının sonunda, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla vurguladığı üzere, Türkiye hem sahada hem de dijital alanda milli güvenliğini koruma iradesine ve kapasitesine sahiptir. Devletimizin tüm kurumları bu anlayışla hareket etmekte; milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tedbirleri almaktadır.” ifadeleri yer aldı.