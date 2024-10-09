Sosyal medyada şantaj operasyonu | Bakan Yerlikaya: Dört çocuk muhafaza altına alındı

İİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformları Telegram ve Discord üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, Telegram ve Discord platformlarında aktif olarak yer alan "C31K" isimli grubun yöneticileri olduğu belirlenen E.K. ve A.T. adlı çocukların ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacak. Bu grupta, çocuklara santaj yapıldığı, ayrıca istismar görüntülerinin paylaşıldığı iddiaları var.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:



"Ankara Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden 'Hz. Ebu Cehil' olarak adı geçen şahsın E.K. adlı çocuk olduğu belirlenmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır.



'Arda Bateman' olarak adı geçen şahsın ise A.T adlı çocuk olduğu belirlenmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce muhafaza altına alınmıştır.



İfadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır."



2 ÇOCUK DAHA GÖZALTINA ALINDI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ve Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan “Hz Ebu Cehil” isimli grupta “Çocuk Müstehcenliği, Polise ve Şehitlere Hakaret, Dini Değerleri Aşağılayıcı” paylaşımlar yapan A.D.C. adında çocuk İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındı.

B.T. ve A.D.C.'nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacak.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda siber zorbalığa karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, “Milli ve manevi değerlerimiz aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 4'ü çocuk 6 kişi hakkında işlem yürütülüyor.