Sosyal medyada silah paylaşımına gözaltı
Bitlis'te sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşam 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis'te sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaştıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
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