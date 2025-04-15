Sosyal medyada silah paylaşımına gözaltı

Bitlis'te sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaştıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.