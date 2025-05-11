Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaştı, yakalandı
Sosyal medya hesabı üzerinden silahlı fotoğraflarını paylaştığı tespit edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; A.A.'nın kendi sosyal medya hesabı üzerinden silahlı fotoğraflarını paylaştığı tespit edildi.
A.A.; düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tabanca şarjörü, 52 adet fişek ve 2 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi.
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