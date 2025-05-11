Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaştı, yakalandı

Kayseri Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; A.A.'nın kendi sosyal medya hesabı üzerinden silahlı fotoğraflarını paylaştığı tespit edildi.

A.A.; düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tabanca şarjörü, 52 adet fişek ve 2 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi.

