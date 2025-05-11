Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaştı, yakalandı

Sosyal medya hesabı üzerinden silahlı fotoğraflarını paylaştığı tespit edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaştı, yakalandı

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; A.A.'nın kendi hesabı üzerinden silahlı fotoğraflarını paylaştığı tespit edildi.

A.A.; düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tabanca şarjörü, 52 adet fişek ve 2 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...