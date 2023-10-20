Sosyal medyada silahlı poz verenlere operasyon

Bitlis’te jandarmanın sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yapanları takibe alıp düzenlediği operasyonda, uzun namlulu tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.



Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada silahlı paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Tatvan ilçesinde 3 kişiye yönelik yapılan operasyonda ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 1 adet AK-47 Kalaşnikof makinalı tüfek, 4 şarjör, 447 dolu fişek, 48 adet 7,62 mm boş kovan, 1 otomatik av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve 1 menşei belli olmayan tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, ele geçirilen silah ve malzemelere ise el konuldu.