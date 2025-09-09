Sosyal medyada sokak çağrısı paylaşımlarına üç tutuklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı önündeki eylemlere ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 14 kişinin emniyet sorguları tamamlandı.

İfadeleri alınanlardan dokuzu adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri alınan dokuz kişiden yedisi için tutuklama talep edildi.

Diğer iki kişi için ise adli kontrol istendi.

ÜÇ TUTUKLAMA KARARI

Mahkemeye çıkarılanlardan üçünün tutuklanmasına karar verildi.

Gözaltına alınan diğer isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Polis hakkında gözaltı kararı bulunan 10 kişiyi arıyor.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası mahkeme Gürsel Tekin'i il başkanlığı görevine atamıştı.

İstanbul Valiliği, aralarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın da bulunduğu altı ilçede eylem yasağı kararı almıştı.

Bu karar üzerine CHP, il binası önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

Bölgede gerginlik gece boyunca sürmüştü.