Sosyal medyada sözlü taciz görüntülerini paylaşan şüpheli gözaltında

Karamürsel merkezinde yürüdüğü sırada cep telefonuyla video çeken M.G. isimli erkek şüpheli, kadınlara yönelik sözlü tacizde bulundu. M.G., daha sonra bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntünün yayılması üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresini tespit etti. Karamürsel Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçedeki evinde gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.