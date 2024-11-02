Sosyal medyada sözlü taciz görüntülerini paylaşan şüpheli gözaltında

Koceali'nin Karamürsel ilçesinde, sokakta yürürken, cep telefonuyla video çekip kadınlara sözlü tacizde bulunduktan sonra sosyal medya hesabında paylaşan M.G. gözaltına alındı.

Sosyal medyada sözlü taciz görüntülerini paylaşan şüpheli gözaltında

Karamürsel merkezinde yürüdüğü sırada cep telefonuyla video çeken M.G. isimli erkek şüpheli, kadınlara yönelik sözlü tacizde bulundu. M.G., daha sonra bu görüntüyü hesabından paylaştı.

Görüntünün yayılması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresini tespit etti. Karamürsel Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçedeki evinde gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

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