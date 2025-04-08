Sosyal medyada suçu ve suçluyu öven zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan B.B'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma yaptı.



Çalışmalarda, Youtube isimli sosyal medya platformunda "massaka" lakabıyla suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenen M.İ, Pendik'te gözaltına alındı.



Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.