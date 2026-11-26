Sahte "mehdi" tutuklandı. Şifa vaadi ile dolandırıcılık ve cinsel istismar suçlaması

Sahte "mehdi" tutuklandı. Şifa vaadi ile dolandırıcılık ve cinsel istismar suçlaması

Villayı uyuşturucu serasını çevirmiş. Bir kişi gözaltında

Villayı uyuşturucu serasını çevirmiş. Bir kişi gözaltında