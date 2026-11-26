Sosyal medyada tanışıp ormanda tuzağa düşürdüler
26.11.2026 03:30
Ankara'da ormanlık alanda silahlı gasp ve şantaj yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Ankara'da sosyal medyada tanıştığı erkekleri orman alana çağırarak gasp ve santaj yapan bir kadın ile erkek suç ortakları yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, kadın şüphelinin sanal medya üzerinden tanıştığı kişileri birlikte olma vaadiyle ormanlık alana çağırdığı belirlendi.
Buluşma sırasında kadın şüphelinin eşi ve akrabaları olduklarını söyleyerek ortaya çıkan erkek şüphelilerin, mağdurları silahla tehdit edip çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları tespit edildi.
MAĞDURLARIN ADINA KREDİ ÇEKTİLER
Şüphelilerin, mağdurların hesaplarındaki paraları internet bankacılığı aracılığıyla aldıkları, adlarına kredi çektikleri ve kredi kartlarından harcama yaptıkları belirlendi.
Aynı yöntemle 7 farklı olay gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli, ormanlık alanda silahla birlikte suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.