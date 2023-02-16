Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi konuştu

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan 5 katlı Savaş Apartmanı'nın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü tartışma yarattı.

Üçgen yapısı ile ön bölümünden, ince bir duvarın üzerine inşa edilmiş görüntüsü veren binanın giriş katlarında işletmelerin de olduğu görüldü.

Bir kısmı, üçgen şeklinde inşa edilen apartmanın, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı 'depremde çökme riski' konusunda tartışma yarattı.

''KESİNLİKLE DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN''



"Binamız sosyal medyaya düşmüş" ifadesini kullanan binanın müteahhidi Eser Karataş, şöyle konuştu:



''Binamız yeni bir bina; 10 yıllık bile değil, 2013 yılında iskanı alındı. Belgeleri belediye tarafından onaylanmıştır. Binanın şeklini zaten belediye belirliyor. Yapı ve şekil belediye tarafından onaylanıyor.

Bu bina belediye tarafından iskan verilmiş bir bina, iskan belgesi zaten yapısal olarak sorun olmadığı anlamına geliyor. Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygundur. Binamızda herhangi bir sorun yok.''



''BİNAYLA İLGİLİ HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK, MEMNUNUZ''



Binanın aynı zamanda toprak sahibi olan apartman sakini Fikret Savaş ise, "Ben de burada oturuyorum. Binayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok, memnunuz da'' diye konuştu.