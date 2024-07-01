Sosyal medyada tartıştığı husumetlisini vurdu

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir kişi, sosyal medyada tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle vurdu. Yaralı Onur A, tedavi altına alınırken, saldırıdan sonra kaçan Emirhan M, polis tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada tartıştığı husumetlisini vurdu

’da sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı.

Olay, dün İlkadım ilçesine bağlı Hastane Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Emirhan M, iki sokak kesişimine otomobiliyle gelip, sosyal medyadan tartıştığı husumetlisi Onur A’yı pompalı tüfekle sağ ayak bileğinden vurdu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri istenirken, Emirhan M. olay yerinden kaçtı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

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