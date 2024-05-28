Sosyal medyada tartıştılar, pompalı tüfekle vurdu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, sosyal medyada tartıştığı genci tüfekle yaraladı. D.T isimli genç, tedavi altına alınırken, silahlı ateşleyen A.B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada tartıştılar, pompalı tüfekle vurdu

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’da bir kişi sosyal medyada tartıştığı genci, tüfekle vurdu.

Olay, İnegöl’e bağlı Süleymaniye Mahallesi’ndeki Yeşilbursa Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre D.T, sosyal medyada A.B. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında iki şahıs da birbirine küfredip kavga için buluşma noktası ayarladılar.

A.B, aracıyla Yeşilbursa Caddesi’ne gelip D.T. ile kavga etmeye başladı.

Sosyal medyada tartıştılar, pompalı tüfekle vurdu - 1

Kavga sırasında A.B. aracından aldığı pompalı tüfekle D.T’ye ateş ederek sol bacağından yaraladı.

Saldırgan olayın ardından araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Polis, şüpheli A.B’yi yakalayıp gözaltına aldı.

Sorgulaması tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

A.B, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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