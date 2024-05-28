Sosyal medyada tartıştılar, pompalı tüfekle vurdu

Bursa’da bir kişi sosyal medyada tartıştığı genci, tüfekle vurdu.



Olay, İnegöl’e bağlı Süleymaniye Mahallesi’ndeki Yeşilbursa Caddesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre D.T, sosyal medyada A.B. ile tartışmaya başladı.



Tartışma sırasında iki şahıs da birbirine küfredip kavga için buluşma noktası ayarladılar.



A.B, aracıyla Yeşilbursa Caddesi’ne gelip D.T. ile kavga etmeye başladı.