Sosyal medyada tehlikeli akım | Üzerine kolonya döküp yaktı

Muş'ta üzerine kolonya döküp ateşe veren çocuk ağır yaralandı.

Malazgirt ilçesinde oturan öğrenci 11 yaşındaki Fatma K., sosyal medyada gördüğü kolonya yakma videosunu denemek istedi.

Kimsenin evde olmadığı sırada üzerine kolonya döken küçük kız, elindeki çakmağı ateşledi.

Bir anda saçları ve kıyafetleri alevr alan Fatma K., banyoya koşup, üzerine su döktü. Kendi kendini söndürmeye başaran Fatma K., daha sonra ailesi tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Göğüs ve boyun bölgesinde 2'nci ve 3'üncü dereceden yanıklar oluşan Fatma K., Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne sevk edildi.