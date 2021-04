Sosyal medyada tepki çeken video için kurgu demişti, tutuklandı: Genç kız yardım istedi

Adana'da yaşayan Kemal A., 'Ceren' ismini kullanan eski sevgilisi Zekiya A.’nın kendisini terk etmesi üzerine, genç kızın arkadaşı Anıl H.’yi 18 Mart’ta evine çağırdı.

Anıl H.’nin boğazına bıçak dayayan Kemal A., tehdit ve hakaretlerde bulunarak çektiği videoyu genç kıza gönderdi. Kemal A.'dan korkup saklandığı öne sürülen Zekiye A., polis ekiplerinden yardım istedi.

Kemal A., 25 Mart'ta gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



"YÜZÜMÜ KESMEK VE KEZZAP DÖKMEKLE TEHDİT ETTİ"



Olayın ardından genç kız, kendisine gönderilen videoyu, Twitter’daki hesabından paylaşarak yardım istedi. Kemal A. ile daha önceden çalıştığı güzellik merkezinde tanıştığını ve 3 sene birliktelik yaşadığını söyleyen Zekiye A., bu süre boyunca şiddete maruz kaldığını anlattı.



Kemal A.’nın psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Zekiye A., "Bana hep şiddet uyguladığında şikayet etmemem için beni eve kilitliyordu. Bana şiddet uyguladığı dönemlerde birlikte yaşıyorduk. Hep şiddet gördüm. Bir kere evden kaçıp şikayetçi oldum. Beni daha sonrasında tehdit ettiği için şikayetimden vazgeçmek zorunda kaldım. Beni her zaman yüzümü kesmek ve kezzap dökmekle tehdit etti’’ dedi.



"BENDEN VE ARKADAŞLARIMDAN UZAK DURMASINI İSTEDİM’



Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin 2 hafta önce çekildiğini söyleyen Zekiye A., "Kendisini engelleyip görüşmediğim için bu videoyu çekmiş. Videoyu izleyip yanına gitseydim öldüresiye döverdi. Kendimi çok çaresiz hissettim. O an kendimi düşündüm ve gitmedim. Oraya gitseydim ne yaşayacağımı hayal ettim ve çaresizce ağlayıp kendisine yalvararak benden ve arkadaşlarımdan uzak durmasını istedim. Benim şikayetimden sonra diğer mağdur olan kadınlar benim yanımda olsa ortaya daha farklı konular çıkar" diye konuştu.



Kemal A.’dan korkmadığını söyleyen Zekiye A., şunları kaydetti:



"Elinden geleni ardına koymasın. Keşke videoyu daha önceden yayınlasaydım. Kendisini yeterince rezil etti. Şu anda dışarıda bir cani geziyor. Bu adamın tutuklanması gerekiyor. Her gün bir vukuat işliyor. Bu adam cezaevine girmediği sürece bu tür olayları devam edecek. İnşallah tutuklanır ve hapislerde çürür."

KULLANICILAR KURGU OLDUĞUNA İNANMADI



Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infial yarattı. Çok sayıda kullanıcının tepkisini çeken görüntünün ardından Kemal A.'nın boğazına bıçak dayadığı Anıl H., paylaştığı videoyla, görüntülerin kurgu olduğunu öne sürdü.



Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin kurgu olduğuna inanmayınca bu kez Kemal A., Anıl H., ile birlikte evde buluşup yeni görüntüler çekerek paylaştı.

Anıl H., tehdit altında olmadığını, olayın bir aylık bir mesele olduğunu savundu.



Kemal A. ise, "Öncelikle tüm Türkiye'den özür diliyorum. Orada ağzımdan Allah cümlesi çıktığı için hepinizden çok özür diliyorum. Bunun için çok pişmanım. Anıl zaten benim kardeşim. Bunlar sadece kurgu” dedi.



UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ



Genç kızın, 'karşılıksız çek verme', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'uyuşturucu', 'polise direnme' gibi suçlardan kaydı bulunan Kemal A. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi. Kemal A.'nın 30’dan fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı.



Kemal A.'nın 2 yıl önce bir kuyumcudan 3 gün önce evlendiği Hale Nur A. ile birlikte 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği çalmaya çalışırken yakalandığı belirtildi. Olay anının ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.



TUTUKLANDI

Gözaltına Kemal A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

