Sosyal medyada tepki çekti: Atatürk'e hakarete gözaltı

İstanbul'da bir lise öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerini içeren sosyal medya videosu üzerine polis harekete geçti. Videodaki A.E.S yakalanarak gözaltına alındı. 17 yaşındaki şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldığı kaydedildi.

Sosyal medyada tepki çekti: Atatürk'e hakarete gözaltı

'da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına müstehcen hareketler sergileyen lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki aldı.

17 yaşındaki A.E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı

-20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır.

Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır.

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