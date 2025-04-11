Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri tarafından sosyal medyada silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

