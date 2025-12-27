Sosyal medyada tetikçi ilanı verince gözaltına alındı
27.12.2025 00:37
DHA
DHA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sosyal medyada "tetikçi" ilanı verdiği tespit edilen 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
İzmir'de, sosyal medya üzerinden “tetikçi” ilanı verildiği ihbarı üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, ilanı veren kişinin kimliğinin R.S.T. olduğu tespit edildi.
17 yaşındaki R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.