Sosyal medyada uyuşturucu kullanınca yakayı ele verdi

Sosyal medyada bir kadının uyuşturucu madde kullanırken paylaşım yaptığı videosu ile inceleme başlatan savcılık ve güvenlik güçleri ilgili paylaşımı yapan şahsın Trabzon'da bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda şüphelinin Y.B. adlı şahıs olduğu belirlendi.

Söz konusu kadının Boztepe mahallesindeki adresinde yapılan arama neticesinde 27,32 gr. Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1,68 gr. Metamfetamin maddesi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenekler ele geçirildi.

Genç kadının irtibatlı olduğu U.Ş. uyuşturucu madde ticareti suçundan, Y.B. ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.