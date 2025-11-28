Sosyal medyada yaş sınırı hazırlığı

Sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon Heyeti ile bir araya geldi.

Uraloğlu görüşmede yaş sınırlaması başta olmak üzere gençlerin dijital dünyada daha güvenli yer almalarını sağlamak yapılabilecekleri ele aldıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu şöyle konuştu:

"Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz. Öte yandan çocuklarımızın sosyal medyaya erişiminde ve kullanıcı hesabı oluşturmasında ebeveyn onayını ve ebeveyn denetimini sağlamayı esas alan adımları istişare ettik."

Sosyal medya kullanımının hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını ifade eden Uraloğlu, siber zorbalığın, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın, gençleri en çok etkileyen riskler arasında olduğunu belirtti.

Görüşmede de bu kapsamda dijital platformlarda çocuklara yönelik risklerin azaltılması, çevrim içi güvenlik, erişim kısıtlamaları ve dijital okuryazarlık konuları ele alındı.

SOSYAL MEDYAYA 16 YAŞ SINIRI GELİYOR, ÇOCUK SUÇLUYA CEZA ARTIYOR

Hükümet, çocukların faili olduğu suçlarla ilgili düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Düzenlemeyle beş farklı kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor. Toplamda 17 madde hazırlanmış durumda. Ancak bu taslak içerisinde iki ana başlık var.

Onlardan biri Çocuk Suçluyla Mücadeleye Yönelik Düzenlemeler, diğeri ise Çocukların Dijital Tehlikelerden Korunmasına Yönelik Düzenlemeler.