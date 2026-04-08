Sosyal medyada yaş sınırı. Oyunlara da yaş kriteri gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın TBMM gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Doğum izninin 24 haftaya çıkmasına ilişkin, doğum sonrasına da aktarılabileceğine işaret eden Usta, mağduriyet olmaması adına 16 hafta doğum iznini tamamlamış annelere ek 8 hafta da verdiklerini sözlerine ekledi.

Aileler tarafından sosyal medyaya yaş sınırının desteklendiğini de ifade eden Usta, “Dijital oyunlara karşı da düzenleme getiriyoruz. Şiddet, kan içeriği var. Bu sorumluluklar tamamen platformlarda. Oyunlarda yaş kriterlerini düzenlemek istiyoruz.” dedi.

Usta'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Özellikle kadınların ilgi ile beklediği konu. 16 hafta doğum iznimizi 24 haftaya çıkardık. Doğum öncesinde de kişi kendisi arzu ediyorsa son iki haftaya kadar çalışabilir. Doğum öncesi izni doğum sonrasına da aktarabilir.

Nüfusun gençleşmesi için bu tip düzenlemeleri teşvik etmemiz gerekiyor. Bu haktan herkesin yararlanmasını istiyoruz. Arada hak kaybı olmasını istemiyoruz. Şu an doğum izninde olup 16 haftasını tamamlamış, 24 haftasını doldurmamış anneler için de ek 8 haftayı tamamladık.

Bu hafta yasalaştıracağız. Hemen de yürürlülüğe girecek.

SOSYAL MEDYAYA 15 YAŞ SINIRI

Aileler, bu yasa teklifimizi ciddi bir şekilde destekledi.

Dijital oyunlara karşı da düzenleme getiriyoruz. Şiddet, kan içeriği var. Bu sorumluluklar tamamen platformlarda. Oyunlarda yaş kriterlerini düzenlemek istiyoruz.

Dünyanın tartıştığı bir konu. Bu konuda da olumlun adım attığımızı düşünüyoruz. Faydaları uzun soluklu görmemiz gerekiyor. Temel hedefimiz ve amacımız; çocuklarımızın gelişimini olumlu yönde etkileyecek oyunları oynasınlar, sosyal mecrada yer alsınlar ama onlara zarar verecek içerikleri de önlerine getirmeyelim, ailemizi koruyalım.

Muhalefet de destekliyor.

YAŞ DOĞRULAMASI

Kimlik doğrulama farklı bir şey. Bakan Bey de bundan bahsediyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şu anki yasa teklifimiz tamamıyla 15 yaş altındaki içerikleriyle ilgili düzenleme ve yaş kriterini de e-Devlet'ten doğrulayacak sistem."