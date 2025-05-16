Sosyal medyada yeni tehlike: Sahte doktorlar

Sosyal medya pek çok yenilik getirebildiği gibi hatalı uygulamaların da adresi olabiliyor.



Rastgele sözde reçete yazan sahte doktorların tavsiyelerine kulak verenler, pek çok farklı sağlık sorunu ile karşılaşabiliyor.



Siber Güvenlik Uzmanıu Osman Demircan, dolandırıcıların alternatif tıp ile çözülebileceği yönünde vatandaşları kandırdıklarına değinip "Mesajlaşma uygulamasıyla iletişime geçerek bu ilaçları satmaya çalışıyorlar." dedi.

YASAL UYARI METNİ DE EKLENİYOR



Sosyal medyada bu şekilde videoların altına bir de yasal uyarı metni ekliyor. Sahte doktorlar, tavsiye ettikleri ürünlerin bilgi amaçlı olduğunu, tıbbi teşhis veya tedavi amaçlı olmadığı belirtiliyor. Aynı zamanda doktora gidilmesi de önerilirken yapılan bu uyarılar işe yaramıyor.



Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Uçar, sahte doktorların yapay zeka kullanarak gerçek doktor gibi videolar, görüntüler oluşturduklarını dile getirdi.



Uçar, sosyal medyadaki bu tarz uygulamalara konuyla ilgili düzenleme gelmesi gerektiğini söyledi.