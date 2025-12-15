Sosyal medyada yılbaşı tuzağına dikkat
15.12.2025 05:48
Son Güncelleme: 15.12.2025 06:00
NTV - Haber Merkezi
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte sosyal medyada "yılbaşı çekilişi" adı altındaki paylaşımlar da arttı. Telefon, bilgisayar ya da para kazanma hayali kuranlar, dolandırıcıların tuzağına düşüyor. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu)
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte dolandırıcıların yeni tuzağı "yılbaşı çekilişleri" oldu.
Sahtekarlar önce çekilişte ödül kazandığınıza dair bir mesaj yolluyor. Ardından da sizden kargo ve gümrük vergisi tutarını ödemenizi istiyor. Ödeme yapıldıktan sonra ise bir anda ortadan kayboluyorlar.
BANKA HESABINIZ, TELEFONUNUZ ELE GEÇİRİLEBİLİR
Uzmanlar, sosyal medyadaki çekiliş reklamları için de uyarıda bulunuyor.
Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan dolandırıcıların hedefinin sadece kargo ve vergi tutarını almak değil banka hesabınızı ele geçirmek olabileceğine de dikkat çekti.
Bu tarz mesajlardaki linkler ve ilanlara tıklanmaması gerektiğini ifade eden Demircan "Linkler tıklandığında banka hesabınız ele geçirilebiliyor, telefonunuzun kontrolü ele geçirilebiliyor... Kredi kartı numaralarının kesinlikle karşı tarafa verilmemesi, talep edilen 250-300 liranın IBAN numaralarına gönderilmemesi çok önemli." dedi.