Sosyal medyada yılbaşı tuzağına dikkat

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte dolandırıcıların yeni tuzağı "yılbaşı çekilişleri" oldu.

Sahtekarlar önce çekilişte ödül kazandığınıza dair bir mesaj yolluyor. Ardından da sizden kargo ve gümrük vergisi tutarını ödemenizi istiyor. Ödeme yapıldıktan sonra ise bir anda ortadan kayboluyorlar.

BANKA HESABINIZ, TELEFONUNUZ ELE GEÇİRİLEBİLİR

Uzmanlar, sosyal medyadaki çekiliş reklamları için de uyarıda bulunuyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan dolandırıcıların hedefinin sadece kargo ve vergi tutarını almak değil banka hesabınızı ele geçirmek olabileceğine de dikkat çekti.

Bu tarz mesajlardaki linkler ve ilanlara tıklanmaması gerektiğini ifade eden Demircan "Linkler tıklandığında banka hesabınız ele geçirilebiliyor, telefonunuzun kontrolü ele geçirilebiliyor... Kredi kartı numaralarının kesinlikle karşı tarafa verilmemesi, talep edilen 250-300 liranın IBAN numaralarına gönderilmemesi çok önemli." dedi.