Sosyal medyada A4 kağıdıyla zayıflık yarışı

Gençler arasında yeni bir güzellik standardı olarak kabul gören A4 kağıdı testi, sosyal medyada yaygınlaştı.



Gençlerin son dönemde A4 kağıdıyla bel inceliği ölçüp paylaşarak gündeme getirdiği zayıflık yarışı sosyal medyada etkisini arttırdı.



Özellikle sosyal medyanın gençlerin hayatında büyük bir yere sahip olduğunu anlatan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Çocuk Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gonca Özyurt, sosyal medyayla dünyayı keşfettiklerine vurgu yaptı.

"ÖZGÜVENSİZLİK"



Bu sayede kendilerini ifade etme alanı bulduklarını söyleyen Dr. Özyurt, "Sosyal medyanın idealize edilmiş içerikleri ve beden algısıyla ilgili böyle mükemmellik standartlarının dayatılması, beden algısıyla ilgili zayıflığın çok ön plana çıkarılması gençlerin kendini yetersiz ve özgüvensiz hissetmesine ayrıca kendilerini kusurlu görmesine sebep olabilir." dedi.



Özyurt, bu durumların gençlerde bedenleriyle ilgili uğraşıların artmasına, kusurlu gördükleri için o kusurların düzeltilme çabasına, zayıflama isteğine ve yemeğin kısıtlanmasına kadar gidebilecek birçok şeye sebep olabileceğine dikkat çekerek "Bu bağlamda tabii ki bu algının oluşması genç üzerinde psikiyatrik sorunlara da kapıyı açabilir. Özellikle yeme bozukluğu görülebilir. Yeme bozukluğu sık karşımıza gelen bir durum." diye konuştu.