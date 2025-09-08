Sosyal medyadaki sokak çağrılarına soruşturma

İstanbul Valiliğinin aldığı 3 günlük toplantı ve gösteri yasağına rağmen halkı sokağa çağıran sosyal medya hesaplarına karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde gerçekleşen eylemlerle alakalı, "Sosyal medya siteleri üzerinden halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşımlar yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet eden sosyal medya hesaplarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, 24 sosyal medya hesabının kullanıcı tespiti sağlanarak şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunun 214. Maddesi uyarınca “Suç İşlemeye Tahrik” suçundan soruşturma başlatılmış, yapılan çalışmalarda (14) kişi yakalanarak şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmış, (9) kişininin ifadelerine müteakip gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmiştir.



Firari (10) şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.