Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti: Ölen 16, öldüren 17 yaşında!

İstanbul'da 16 ve 17 yaşındaki iki arkadaşın sosyal medyada küfürleşmesiyle başlayan kavga cinayetle bitti.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar Sokak'taki marketin önünde karşılaşan Kudrettin Berat Çimenli (16) ve Kağan İ. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

BİRİ ÇEKİÇLE, DİĞERİ BIÇAKLA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, Kağan İ. çekişle vururken Kudrettin Berat Çimenli bıçakla saldırdı. Kavgayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

AĞIR YARALANAN BERAT KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Kudrettin Berat Çimenli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılırken Kağan İ. koşarak kaçtı.

Çimenli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Kağan İ., polis tarafından kısa sürede yakalandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KÜFÜRLEŞMİŞLER

Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda, sosyal medya üzerinden nedenini bilmediği bir sebepten dolayı tartıştıklarını ve olay günü karşılaştıklarında da kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

Arkadaşının başına çekiçle vurduğunu anlatan şüphelinin kendisini korumak için bıçağını rastgele salladığını iddia ettiği öğrenildi.