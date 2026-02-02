Sosyal medyadaki tartışma, silahlı çatışmaya döndü

Sosyal medyada başlayan küfürleşme, sokakta silahlı çatışmaya dönüştü.

Olay akşam saatlerinde Ankara Sincan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan şahıslar sosyal medya platformları üzerinden karşılıklı küfürleşmeye başladı. Tartışma büyüdü, taraflar sokakta buluşup kavgaya tutuştu. Karşılıklı silahların da ateşlendiği olayda şans eseri yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi.

Kavgadan kısa süre sonra polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen F.A., İ.Ç., M.Ç. ve Ö.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği açıklandı.