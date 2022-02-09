Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı

Sosyal medya hesabından Alevilere küfüre ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yakup Tilki’nin sosyal medyada paylaşılan canlı yayın görüntüleri tepki topladı.

Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki’yi gözaltına aldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek’ suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır."



"EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYORUM"



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da olayı kınadı. Emniyet ve yargının gerekeni yapacağını söyleyen Büyükakın, "Buna zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ben Alevi kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı ve nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

ÖMER ÇELİK: ALEVİ KARDEŞLERİMİZ CANLARIMIZDIR



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla tepki göstererek, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi.